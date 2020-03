POL-IZ: 200304.4 Kellinghusen: Unfall unter erheblichem Alkoholeinfluss

Polizeidirektion Itzehoe

Kellinghusen: Unfall unter erheblichem Alkoholeinfluss

Kellinghusen

Am Dienstagvormittag ist ein Autofahrer in Kellinghusen mit der Tür eines anderen Fahrzeugs kollidiert und hat seinen Weg unbeirrt fortgesetzt. Die Polizei traf den Mann kurz darauf zu Hause an - er war stark alkoholisiert.

Gegen 11.20 Uhr stellte eine Frau ihren Wagen am Fahrbahnrand der Mühlenstraße ab. Als sie die Fahrertür öffnete, schlug diese gegen den Radkasten eines gerade vorbeikommenden Kombis. Die Tür riss auf, die Insassin blieb unbeschadet und der Kombi-Fahrer setzte seinen Weg fort. Ihn traf die Polizei wenig später an seiner Wohnanschrift an - der Mann roch stark nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-Jährigen ergab einen Wert von 2,64 Promille, worauf der Beschuldigte sich einer Blutprobenentnahme unterziehen musste. Den Führerschein des Kellinghuseners beschlagnahmten die Einsatzkräfte und fertigten eine Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke und wegen der Verkehrsunfallflucht.

