Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermisste 81-jährige Frau aus dem Seniorenheim ( Nachtrag )

Germersheim (ots)

Die 81-jährige Frau aus Germersheim , die als vermisst gemeldet wurde, ist tot gefunden worden. Die Seniorin wurde am Freitag von dem Pflegedienst eines Seniorenheimes als vermisst gemeldet worden. Alle Kontakte der Frau wurden daraufhin überprüft .Eine großangelegte Personensuche bis Samstagmorgen verlief ergebnislos. Die 81-Jährige wurde am Samstagnachmittag in einem Gebüsch im Bereich des Vogelparks von Jugendlichen leblos aufgefunden. Die Tote konnte als die Vermisste identifiziert werden. Es ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Der Kriminaldauerdienst hat ein Ermittlungsverfahren zur Todesursache eingeleitet

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/9580

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell