Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermisste 81-jährige Frau aus dem Seniorenheim

Germersheim (ots)

Seit dem frühen Vormittag des 27.12.2019 wird eine 81-jährige Bewohnerin aus dem Seniorenheim in Germersheim vermisst. Die Frau ist ca. 170 cm groß, schlank, kurze Haare und trägt eine Brille. Über die Kleidung kann keine Auskunft getroffen werden. Sie ist auf einen Rollator angewiesen und kann mit diesem längeren Fußstrecken zurücklegen. Ob die Vermisste tatsächlich einen Rollator mitführt ist nicht bekannt. Am späten Freitagnachmittag wurde zunächst durch die Polizei Germersheim mit Unterstützung von zwei Mantrailer Hunden eine Suchaktion durchgeführt, die später mit starken Kräften der Feuerwehr Germersheim, 12 Suchhunden und Hubschrauber erweitert wurde. Die Suche verlief bis um 06:00 Uhr am Samstagmorgen ergebnislos. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Germersheim

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/9580

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell