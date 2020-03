Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200304.1 Itzehoe: Vorsicht vor Taschendieben!

Itzehoe (ots)

Aktuell kommt es in den Kreisen Steinburg und Dithmarschen immer wieder zu Diebstählen von Geldbörsen. Die Taten ereignen sich größtenteils in Supermärkten, wenn die zumeist älteren Opfer hochkonzentriert ihre Einkäufe erledigen. Waren es in der Vergangenheit vielfach die im Einkaufswagen zurückgelassenen Taschen, die die Aufmerksamkeit der Diebe auf sich zogen, so sind es derzeit oftmals die Jackentaschen, in denen die Geschädigten ihre Portemonnaies deponieren, weil sie den körpernahen Platz für sicher erachten.

Am 26. Februar 2020 war es eine über die Schulter getragene Handtasche, in die ein Täter griff. Die 68-jährige Geschädigte hatte ihre Einkäufe im Hohenlockstedter Aldi-Markt erledigt und begab sich zu Fuß nach Hause. Hier stellte sie dann fest, dass zwischen dem Laden und ihrer Wohnanschrift jemand unbefugt in ihre möglicherweise unverschlossene Handtasche gegriffen hatte. Neben rund 40 Euro Bargeld erbeutete der Gauner eine Bankkarte, mit der er später in Kellinghusen zweihundert Euro vom Konto der Anzeigenden abhob. Die PIN erlangte der Unbekannte mitsamt dem Portemonnaie, denn hierin war leichtsinniger Weise ein Zettel mit der Geheimzahl enthalten. Erst nachträglich ließ die Rentnerin ihr Konto sperren und erstattete gestern Anzeige bei der Polizei.

Damit Ihre Geldbörse nicht abhandenkommt, sollten Sie folgende Verhaltenstipps beherzigen - auch wenn diese nicht immer bequem erscheinen:

- Tragen Sie Geldbörsen in verschlossenen Innentaschen, die keinen ungehinderten Zugriff erlauben. - Behalten Sie Ihre Handtaschen stets bei sich und legen Sie sie auch nicht nur kurzfristig ab - auch nicht in den sicher erscheinenden Einkaufswagen. - Sorgen Sie dafür, dass Ihre Tasche verschlossen und ein einfaches Öffnen unmöglich ist. - Wer ganz sichergehen möchte und kein Freund von Handtaschen ist, kann auf Gürteltaschen zurückgreifen, Brustbeutel tragen oder aber sein Portemonnaie mit einer Kette versehen. - Denken Sie daran, auch Stuhllehnen sind keine geeigneten Aufbewahrungsorte für Taschen - ebenso wenig wie die Netze von Rollstühlen, Rollatoren und Kinderwagen. - Verwahren Sie niemals Ihre Bankkarte und die dazugehörige PIN an einem Ort.

Beherzigen Sie diese Hinweise und erschweren Sie den Dieben damit das Leben!

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell