Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200303.8 Ottenbüttel: Drogenfahrt

Ottenbüttel (ots)

Montagnachmittag hat eine Zivilstreife in Ottenbüttel einen Autofahrer kontrolliert, der unter dem Einfluss von Drogen stand. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 15.10 Uhr stoppten die Einsatzkräfte in der Straße No de Halloh einen Renault, um den Insassen zu überprüfen. Dabei bemerkten die Beamten einige Anzeichen, die auf den vorangegangenen Konsum von Drogen hindeuteten. Ein darauf durch den Betroffenen absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf mehrere Stoffe. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und untersagten dem 41-Jährigen die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden.

