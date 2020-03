Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200303.5 Itzehoe: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Itzehoe (ots)

Montagabend hat eine Streife in Itzehoe einen Autofahrer überprüft, der unter dem Einfluss von Drogen und ohne Führerschein am Steuer eines Opels saß. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.

Um 22.30 Uhr stoppten die Beamten den Wagen an der Einmündung Coriansberg / St.-Jürgen-Straße, um den Insassen einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu unterziehen. Spontan äußerte der Fahrzeugführer, dass er nicht im Besitz eines Führerscheines sei. Und weil sein Verhalten und körperliche Anzeichen auf vorangegangenen Drogenkonsum hindeuteten, boten die Einsatzkräfte dem 28-Jährigen einen freiwilligen Drogenvortest an. Dieser verlief positiv auf mehrere Rauschmittel, so dass die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Den Wagen entfernte ein Bekannter des Beschuldigten.

Der Itzehoer muss sich nun wegen der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel und ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Merle Neufeld

