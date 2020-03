Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200303.3 Itzehoe: Farbschmierereien an Schulen

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte zwei Schulen im Lehmwohld reichlich mit Graffiti versehen und dadurch einen erheblichen Schaden verursacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Samstagvormittag bis zum Montagmorgen begaben sich Personen auf das Schulgelände des Sophie-Scholl-Gymnasiums und der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld in der Straße Am Lehmwohld und hinterließen jeweils am gesamten Gebäude Schriftzüge in gelber und blauer Farbe. Unter anderem handelte es sich um die Tags "187" und "Loco". Das Entfernen der Schmierereien wird einige Kosten verursachen, denn hierzu ist das Beauftragen einer Fachfirma erforderlich.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine - Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell