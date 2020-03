Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200302.14 Glückstadt: Weiterer Einbruch in Glückstadt

Glückstadt (ots)

Wie am heutigen Morgen bekannt wurde, suchten Einbrecher in der Straße Der Keil in Glückstadt neben einem Supermarkt (siehe Meldung 200302.3) ein weiteres Objekt auf, in das sie eindrangen, allerdings nichts von Wert erbeuteten.

Im Zeitraum von Freitag, 13.00 Uhr, bis zum frühen Morgen des heutigen Tages begaben sich Unbekannte zur Produktionshalle einer Firma in der Straße Der Keil. Mit einem Stein schlugen sie ein Fenster des Gebäudes ein und verschafften sich so Zutritt zum Inneren. Ob die Eindringlinge überhaupt etwas entwendeten, ist unklar. Werte lagerten nach derzeitigen Erkenntnissen in dem Objekt nicht. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch unklar.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell