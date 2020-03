Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200302.13 Mühlenbarbek: Weißer Kastenwagen nach Unfallflucht gesucht!

Mühlenbarbek (ots)

Am Samstagabend ist es auf der Bundesstraße 206 in Mühlenbarbek zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr gekommen. Der Unfallverursacher flüchtete, nach ihm sucht die Polizei nun.

Kurz nach 19.00 Uhr war der Geschädigte mit seinem Tiguan auf der B 206 aus Richtung Mühlenbarbek kommend in Richtung Lohbarbek unterwegs. Außerorts im geschwindigkeitsbegrenzten Bereich kam ihm in einer starken Linkskurve ein Fahrzeug in Caddy-Größe entgegen. Dieses überfuhr die Mittellinie, woraufhin der Anzeigende zwar nach rechts auswich, eine Kollision aber dennoch nicht verhindern konnte. Die Außenspiegel der Fahrzeuge berührten sich, der des Tiguan ging dabei zu Bruch. Zudem entstanden an der hinteren Tür des VWs Lackschäden. Während der Geschädigte sofort anhielt, setzte der Unfallverursacher seinen Weg in Richtung Mühlenbarbek fort.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen Kastenwagen gehandelt haben, bei dem ebenfalls ein Schaden entstanden sein dürfte. Hinweise zu dem Auto nimmt die Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 entgegen.

