Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200302.8 Itzehoe: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Itzehoe (ots)

Am Samstagnachmittag ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad im Kreuzungsbereich Langer Peter/Grunerstraße/Adolf-Rohde-Straße in Itzehoe gekommen. Der Motorradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu.

Um 16.08 Uhr befuhr die Fahrzeugführerin mit ihrem Opel die Adolf-Rohde-Straße aus Richtung Wilhelmstraße kommend in Richtung Timm-Kröger-Straße. Den Kreuzungsbereich Langer Peter/Grunerstraße/Adolf-Rohde-Straße wollte die 86-jährige Unfallverursacherin aus Itzehoe bei ausgeschalteter Ampel geradeaus in Richtung Timm-Kröger-Straße überqueren und übersah dabei den von rechts kommenden 18-jährigen Vorfahrtberechtigten aus Lohbarbek, der mit seiner Suzuki die Grunerstraße stadtauswärts in Richtung Langer Peter befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Biker erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt.

Abschleppunternehmen bargen die beiden Fahrzeuge.

Der Gesamtschaden wird auf 2.400 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell