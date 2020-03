POL-IZ: 200302.9 Schenefeld: Mehrere Einsätze im Rahmen einer Musikveranstaltung

Polizeidirektion Itzehoe

In der Nacht zum Sonntag ist es in Schenefeld im Rahmen einer Veranstaltung zu zwei Körperverletzungen und einem Hausfriedensbruch gekommen. Was genau sich jeweils zugetragen hat, bleibt zu ermitteln.

Um 01.25 Uhr alarmierte ein 25-Jähriger die Polizei, nachdem er seinen Angaben zufolge einen Faustschlag auf den Mund erhalten hatte. Den Schlag verteilte einer der Türsteher, nachdem der alkoholisierte Anzeigende im Raucherbereich Gäste belästigt haben sollte und einem Hausverbot nicht nachkam, so der 33-jährige Beschuldigte. Gegen den Mitarbeiter des Clubs fertigten die Einsatzkräfte eine Strafanzeige, Zeugen des Vorfalls sollten sich bei der Polizei in Schenefeld unter der Telefonnummer 04826 / 3767570 melden.

Um 04.45 Uhr zeigte ein 18-Jähriger alkoholisierter Besucher an, von einem ihm Unbekannten zwei Ohrfeigen erhalten zu haben. Diese habe der 23-jährige Beschuldigte ihm unvermittelt verpasst, einen ersichtlichen Grund habe es hierfür nicht gegeben. Der Beschuldigte leugnete die Tat, die Ermittlungen dauern an.

Für einen 36-Jährigen endete der Veranstaltungsbesuch im Polizeigewahrsam. Der polizeilich bereits hinreichend Bekannte hatte die Party trotz Hausverbots aufgesucht und war auch nicht willens, den Ort zu verlassen. Als er dann noch unerlaubte Handyaufnahmen von den Einsatzkräften machte, nahmen diese ihm mit richterlichem Einverständnis das Telefon ab und brachten ihn auf das Itzehoer Revier.

