Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200302.10 Heide: Einbruch in Einfamilienhaus

Heide (ots)

Am Sonntag ist es innerhalb eines recht kurzen Zeitraumes in Heide zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

In der Zeit von 17.00 Uhr bis 21.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu dem Haus in der Kreuzstraße. Er durchsuchte sämtliche Zimmer und Möbel und stahl letztlich Bargeld, eine goldfarbene Armbanduhr und ein Laptop. Der Gesamtwert der Beute dürfte sich auf mehr als tausend Euro belaufen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

