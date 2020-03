Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200303.4 Sankt Michaelisdonn: Unfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Sankt Michaelisdonn (ots)

Am Montagabend hat sich in Sankt Michaelisdonn ein Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Radfahrer ereignet. Der Radler aus Dithmarschen erlitt dabei schwerste Verletzungen, er schwebt in Lebensgefahr.

Um 18.35 Uhr war ein 23-Jähriger mit einem Transporter auf der Burger Straße in Fahrtrichtung Burg unterwegs. Aus ungeklärter Ursache übersah er in der Dunkelheit einen Radfahrer, der auf der Straße in gleiche Richtung fuhr. Er kollidierte mit dem Heck des Bikes, wodurch der Geschädigte in den Wegeseitengraben schleuderte. Hierbei zog sich der 44-Jährige ein Polytrauma zu - er kam nach einer notärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher erlitt bei dem Vorfall einen Schock, an seinem Kleinlaster entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Beleuchtung an dem Rad intakt. Ein Sachverständiger wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell