Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200303.7 Glückstadt: Versuchter Einbruch bei den Glückstädter Werkstätten

Glückstadt (ots)

Am vergangenen Wochenende hat ein unbekannter Täter versucht, in ein Gebäude der Glückstädter Werkstätten in Glückstadt einzudringen. Das Vorhaben scheiterte, es entstand ein Sachschaden.

Im Zeitraum von Freitag, 12.30 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr, begab sich ein Einbrecher auf das Gelände des Betriebes in der Stadtstraße. Er suchte die dortige Lagerhalle auf und versuchte, mit einem Stein eine Scheibe zu zerstören, um ins Innere zu gelangen. Das Glas hielt jedoch stand und der Täter verschwand unverrichteter Dinge. Der Schaden, den er bei seinem Versuch anrichtete, dürfte sich auf etwa 600 Euro belaufen.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell