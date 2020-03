Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200305.1 Itzehoe: Einladung zur Vorstellung des Verkehrssicherheitsberichts 2019 für den Kreis Steinburg

Die Polizeidirektion Itzehoe stellt am 10. März 2020 den Verkehrssicherheitsbericht 2019 für den Kreis Steinburg vor.

Medienvertreter sind herzlich dazu eingeladen, sich am Dienstag um 14.30 Uhr an der Unfallhäufungsstelle Dückermühle Landesstraße 118 / Landesstraße 168 in Sommerland einzufinden und sich die Besonderheiten des Unfallschwerpunkts und der Statistik erläutern zu lassen.

Vor Ort werden der Leiter des Führungsstabes, Kai Szimmuck, der Leiter des Sachgebiets Verkehr, Michael Raupach, und der Leiter der Verkehrsaufsicht des Kreises Steinburg, Lars Werlich, Rede und Antwort stehen.

Um vorherige Anmeldung auf der Pressestelle der Polizeidirektion Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6022010 oder per E-Mail an pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de wird gebeten.

