Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Einfamilienhaus

Doppelhaushälfte +++ Polizei sucht Zeugen +++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 28.09.2019 zwischen 14:00 Uhr und 18:40 Uhr kommt es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus am Berliner Platz in Donnerschwee. Dort hebelt ein bislang unbekannter Täter ein Seitenfenster auf und dringt in die Räume ein, wo er schließlich mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. In einem Nachbarhaus wurde eine verdächtige Person beobachtet, die des Hauses verwiesen wurde. Ob ein Zusammenhang besteht wird derzeit geprüft.

