POL-BOR: Rhede - 13-Jähriger nach Unfall leichtverletzt/Autofahrer flüchtet

Rhede (ots) - Ein 13-jähriger Fahrradfahrer aus Rhede wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen leicht verletzt. Der Junge war mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Bushaltestelle. Gegen 07.15 Uhr befuhr er die Straße "Am Stein" in Rhede von "Rappers Kölke" aus kommend in Richtung "Alter Kirchweg". Hier kam dem Jungen ein Auto entgegen, welches ihn beim Vorbeifahren dann streifte. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Auch das Fahrrad wurde bei dem Sturz beschädigt. Der noch unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den 13-Jährigen zu kümmern oder seinen sonstigen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zum Auto konnte der Rheder sagen, dass es sich um einen graues oder silbernes, niedriges Fahrzeug mit vermutlich deutschem Kennzeichen (weißer Hintergrund) handelte. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat Bocholt unter der Rufnummer 02871 2990.

