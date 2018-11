POL-BOR: Gronau - Einbrecher scheitern an Schiebetür

Gronau (ots) - Mehrere Hebelmarken waren zu erkennen. Allein, die Täter kamen nicht rein: In der Zeit von Montag, 18.30 Uhr bis Dienstag, 7 Uhr hatten Unbekannte versucht, durch Aufhebeln der Schiebetür in ein Cafe an der Ochtruper Straße in Gronau einzubrechen. Es blieb beim Versuch und die Täter entfernten sich ohne Beute vom Tatort. Der durch den Aufbruchsversuch entstandene Schaden an der Tür und dem Rahmen indes war nicht gering. Er wurde auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter der Rufnummer 02562 9260.

