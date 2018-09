POL-HL: HL_Stadtgebiet / Verkehrskontrollen

Lübeck (ots) - Beamte des 3. Polizeireviers Lübeck haben am gestrigen Donnerstag (06.09.2018) an zwei verschiedenen Örtlichkeiten im Revierbereich für kurze Zeit Kontrollstellen aufgebaut.

In der Zeit von 08.00 bis 09.15 Uhr kontrollierten die Beamten in der Neuen Hafenstraße. In dieser Zeit wurden nicht nur 17 Gurtverstöße registriert, gleich fünf Verkehrsteilnehmer wurden bei der Benutzung des Mobiltelefons am Steuer betroffen. Darüber hinaus gab es eine Verwarnung für einen Fahrradfahrer, der nicht den vorgeschriebenen Radweg benutzte.

In der Zeit von 11.00 Bis 13.00 Uhr kontrollierten die Beamten in der Marlistraße. Hier registrierten die Beamten zwölf Verstöße gegen die Gurtpflicht, in acht Fällen musste die Nutzung des Handys am Lenkrad beanstandet werden. Drei Fahrradfahrer benutzten nicht den vorgeschriebenen Radweg, und vor den Augen der Kollegen wurde ein Rotlichtverstoß begangen.

Den betroffenen Verkehrsteilnehmern wird in den kommenden Wochen unangenehme Post ins Haus stehen.

