POL-BOR: Stadtlohn - Unfallflucht am Lembecks Hof

Stadtlohn (ots) - Ein noch unbekannter Fahrzeugführer hatte am Wochenende auf der Straße "Lembecks Hof" in Stadtlohn einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend nicht um die Schadensregulierung gekümmert.

Zwischen Samstag, 16.30 Uhr und Sonntag, 11 Uhr hatte er einen in Höhe der Hausnummer 22 abgestellten VW Golf an der rechten Seite beschädigt. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561-9260).

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Danièl Maltese

Telefon: 02861-9002222

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell