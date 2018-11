POL-BOR: Gronau - Fahrerflucht auf der Schwarzenbergstraße

Gronau (ots) - Am Montagmorgen, gegen 09.15 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Lkw (Daimler, weiß) auf der Schwarzenbergstraße in Gronau. Er fuhr von der Unfallstelle weg, ohne sich zuvor um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Lkw hatte in Höhe einer Baustelle gestanden und wies Beschädigungen im vorderen rechten Bereich auf. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561-9260).

