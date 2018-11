POL-BOR: Ahaus - Dreifach aufgefallen

Ahaus (ots) - Ohne Führerschein, ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss:

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Ahaus geriet am frühen Dienstagmorgen in eine Verkehrskontrolle. Ein Streifenteam hatte ihn gegen 05:35 Uhr auf der Wessumer Straße in Ahaus angehalten.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 37-Jährige keinen Führerschein besitzt und augenscheinlich das Fahrzeug unter dem Einfluss von Drogen geführt hatte. Ein Test verlief positiv.

Des Weiteren war das Fahrzeug zur Fahndung ausgeschrieben, da kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Den Fahrzeugschein stellten die Beamten sicher, zudem wurde das Kennzeichen entstempelt.

Der 37-Jährige musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben. Die Polizei untersagte dem Ahauser das Führen von Kraftfahrzeugen und leitete ein entsprechend umfangreiches Verfahren gegen ihn ein.

