POL-BOR: Bocholt - Fahrerflucht auf der Herzogstraße

Bocholt (ots) - Ein geparktes Auto an- und anschließend weggefahren hatte am Montag, in der Zeit von 04:30 und 13 Uhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer. Beschädigt hatte er einen silberfarbenen VW Polo, der auf der Herzogstraße in Bocholt in Höhe der Hausnummer 39 gestanden hatte. Am linken Außenspiegel sowie am hinteren Stoßfänger waren Schäden, welche auf etwa 1000 Euro geschätzt wurden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat Bocholt unter der Rufnummer 02871 2990.

