POL-BOR: Velen - Firmenwagen aufgebrochen

Velen (ots) - Werkzeug haben unbekannte Täter aus mehreren Fahrzeugen auf einem Firmengelände in Velen-Ramsdorf gestohlen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zugang zu dem Grundstück am Südring. Dort stachen sie an mehreren Wagen die Schlösser auf und entwendeten aus dem Inneren verschiedene Geräte der Marken Makita und Hilti sowie ein Schweißgerät der Marke Weldingteam. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Montag, 05.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

