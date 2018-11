POL-BOR: Bocholt - Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht

Bocholt (ots) - Nach einer Verfolgungsfahrt in der Freitagnacht in Bocholt sucht die Polizei nun nach Zeugen: Gegen 00.50 Uhr hatte ein Streifenteam ein Fahrzeug auf dem Nordwall anhalten wollen und dem Fahrer ein entsprechendes Signal gegeben. Dieser jedoch dachte nicht daran anzuhalten und entzog sich der Kontrolle, wobei er mit extrem hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt und schließlich in Richtung Suderwick floh. Erst gegen 03.10 Uhr konnten Kräfte der niederländischen Polizei das Fahrzeug mit vier Personen in der Gemeinde Winterswijk anhalten und kontrollieren. Bei den Personen im Fahrzeug handelte es sich um Bocholter im Alter von 17, 18 und 19 Jahren. Der 19-jährige Fahrer stand zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen. Entsprechende Maßnahmen wurden durch die niederländische Politie veranlasst. Die Borkener Polizei sucht nun nach Personen, die möglicherweise durch das rasante Fluchtverhalten des Fahrers gefährdet wurden oder aber Angaben zu dem Fahrer machen können. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat Bocholt unter der Rufnummer 02871 2990.

