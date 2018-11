POL-BOR: Gronau - 25 Kanarienvögel gestohlen

Gronau (ots) - Einen ungewöhnlichen Diebstahl zeigte am Montagvormittag ein Gronauer Bürger bei der Polizei an: Ein noch Unbekannter hatte in der Zeit von Samstag, 10 Uhr bis Montag, 10.30 Uhr das Grundstück eines Wohnhauses an der Preußenstraße in Gronau betreten.

Aus einer im Garten befindlichen Voliere hatte der Täter insgesamt 25 gelb-weiße Kanarienvögel gestohlen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter der Rufnummer 02562 9260.

