POL-BOR: Ahaus - Brand einer Scheune

Ahaus (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache ist am Montag eine Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs in Ahaus in Brand geraten. Das Feuer brach gegen 11.10 Uhr in dem Gebäude aus, in dem ein Viehanhänger und Stroh untergebracht waren. Kräfte der Feuerwehr rückten an und bekämpften die Flammen. Menschen kamen nicht zu Schaden, die Höhe des entstandenen Sachschadens ließ sich zunächst nicht beziffern. Die Polizei hat die Brandstelle beschlagnahmt.

