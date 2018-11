POL-BOR: Gescher - Hund verbellt Einbrecher

Gescher (ots) - Als "tierische Alarmanlage" hat am Sonntagabend ein Hund in Gescher offensichtlich Einbrecher verschreckt. Gegen 20.00 Uhr hatten der oder die Täter versucht, gewaltsam in ein Wohnhaus an der Bahnhofstraße einzudringen. Als sie ein Wohnzimmerfenster aufhebeln wollten, hatte der Vierbeiner angeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

