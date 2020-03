POL-IZ: 200305.4 Hochdonn: Angeblicher Mitarbeiter eines Stromversorgers

Polizeidirektion Itzehoe

Am Mittwochnachmittag hat eine Frau aus Hochdonn Besuch von einem angeblichen Mitarbeiter der Schleswig-Holstein Netz AG bekommen. Zwar ließ sie den Gauner in ihre Wohnung, zu Schäden kam es glücklicherweise jedoch nicht.

Gegen 16.00 Uhr klingelte eine männliche Person bei der 53-Jährigen und bat um Einlass, um den Stromzähler zu kontrollieren. Angeblich, so der Mann, komme er von einem Stromanbieter, einen entsprechenden Ausweis präsentierte er nicht. Zwar war die Dame von Anbeginn an skeptisch, bat den Unbekannten jedoch trotzdem in ihre Wohnung. Allerdings - und das schützte sie vermutlich vor Schaden - ließ die Anzeigende den Fremden während seiner Tätigkeiten nicht aus den Augen, trotzdem er dies erbat. Möglicherweise trug auch die Anwesenheit einer Deutschen Dogge dazu bei, dass der Mann schließlich den Ort verließ. Ob er die Hochdonnerin bestehlen oder auskundschaften wollte, ist unklar. Was die 53-Jährige allerdings sofort abklärte, ist die Tatsache, dass der Handwerker nicht zu der von ihm genannten Firma gehörte. Heute informierte sie die Polizei.

Laut der Anzeigenden war der Unbekannte 60 bis 65 Jahre alt, hatte weiße Haare, war ungepflegt und trug einen schwarzen Bundeswehrpullover. Wer Hinweise auf die Person geben kann, sollte sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 melden.

In der Regel suchen Gauner an der Haustür gern ältere Menschen auf - denn diese sind oftmals schwächer, weniger kritisch und ob der unerwarteten Situation überrascht und überfordert. Die Polizei warnt daher insbesondere Senioren dringend davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen, auch wenn es dafür einen angeblichen Grund gibt. Im Normalfall kündigen Handwerker sich an. Bei Zweifel sollten die Aufgesuchten die angegebene Entsendungsfirma befragen oder aber die Polizei informieren.

