Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0101 --Serientrickbetrüger in Haft--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Stralsunder Straße Zeit: 07.02.2020, 09:45 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen am Freitagmorgen in Gröpelingen einen 31-jährigen mutmaßlichen Trickbetrüger fest. Ihm wird vorgeworfen, in einer Vielzahl von Fällen vor allem ältere Menschen betrogen zu haben.

Der 31-jährige hatte sich gegen 09:20 Uhr bei einer 93-jährigen Frau in der Stendorfer Straße als Nachbar ausgegeben und so offenbar versucht, sich Zugang zu ihrer Wohnung zu verschaffen. Die Seniorin wurde misstrauisch und rief die Polizei. Einsatzkräfte stellten den 31-Jährigen aufgrund der abgegebenen Täterbeschreibung in der Stralsunder Straße. Bei der anschließenden Personenkontrolle stellten sie fest, dass bereits ein Haftbefehl gegen ihn vorlag und nahmen ihn fest. Der Mann ist verdächtig, eine Vielzahl ähnlicher Betrugstaten vor allem gegen ältere Menschen begangen zu haben. Er wurde in Untersuchungshaft genommen und in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell