Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0098--Mann überfallen - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Neustadt, Buntentorsteinweg Zeit: 09.02.20, 00.10 Uhr

Drei Straßenrüber überfielen in der Nacht zu Sonntag einen 24 Jahre alten Mann in Huckelriede. Das Räuber-Trio machte keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Der junge Bremer war erheblich alkoholisiert auf dem Buntentorsteinweg in Richtung Huckelriede unterwegs, als ihm eine Gruppe von drei Männern entgegenkam. Als sie auf gleicher Höhe waren, schlug ihm einer unvermittelt ins Gesicht, sodass die Brille des 24-Jährigen auf den Boden fiel. Die anderen beiden packten ihn an den Armen und raubten seine Geldbörse aus der Hosentasche. Bei dem anhaltenden Gerangel verloren die Räuber das Portmonee jedoch wieder. Das Trio rannte anschließend ohne Beute in Richtung Kirchweg weg. Ihr Opfer trug einen Kratzer im Gesicht davon.

Der 24-Jährige konnte die Täter lediglich mit dunkler Hautfarbe beschreiben. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0421) 362-3888 entgegen.

