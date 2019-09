Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Trunkenheit im Verkehr

Wismar (ots)

Am späten Abend des 12. September unterzog eine Streifenwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Wismar einen Autofahrer einer Verkehrskontrolle in Proseken. Dabei stellten sie bei dem 37-jährigen Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 2,65 Promille fest. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Nur ungefähr eine Stunde später, gegen Mitternacht, fielen einer Streife in der Lübschen Straße in Wismar drei Radfahrer auf, von denen ein Radler ohne Licht fuhr. Als sich die Beamten der Gruppe näherten, scherte einer von ihnen aus und floh. Im Verlauf der folgenden Verkehrskontrolle boten sie einem der zwei übrig gebliebenen Radler, bei dem sie Alkoholgeruch und augenscheinliche Gleichgewichtsprobleme wahrgenommen hatten, einen entsprechenden Test an. Der 22-Jährige erklärte sich dazu bereit. Äußerte zuvor jedoch, dass die Polizisten sich das sparen könnten. Er hätte sicher unter 1,6 Promille. Entgegen der Schätzung des Radlers, zeigte das Messgerät jedoch 1,99 Promille an. Auch in diesem Fall erfolgten eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Axel Köppen

Telefon: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell