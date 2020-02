Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0093--Lebloser Mann in Ausnüchterungszelle--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, Am Wall (Revier Innenstadt) Zeit: 6.2.20

Am Donnerstagnachmittag wurde ein erheblich alkoholisierter Mann zur Ausnüchterung von der Polizei in Gewahrsam genommen. Nachdem ihn Polizisten bei einem Kontrollgang leblos in der Zelle fanden, verstarb der 35-Jährige trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen am Abend in einem Bremer Krankenhaus.

Zeugen hatten Einsatzkräfte am Nachmittag einen offenbar erheblich betrunkenen und hilflosen Mann am Bahnhofsvorplatz gemeldet. Die Polizisten nahmen den 35-Jährigen zum eigenen Schutz in Gewahrsam und brachten ihn zum Ausnüchtern in einer Zelle am Revier Innenstadt unter. Es wurde zeitgleich ein Arzt zur Feststellung der Arrestfähigkeit des Betroffenen angefordert. Noch vor Eintreffen des Mediziners stellten Beamte bei einem Kontrollgang fest, dass der 35-Jährige nicht mehr bei Bewusstsein war. Erste-Hilfe-Maßnahmen wurden sofort eingeleitet und der Rettungsdienst sowie ein Notarzt durch die Polizisten alarmiert. Unter Durchführung von Reanimationsmaßnahmen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er am Abend.

Die Staatsanwaltschaft Bremen hat standardisiert in Beteiligung der Dienststelle Interne Ermittlungen beim Senator für Inneres die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Die Leiche des Mannes soll zeitnah obduziert werden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Franka Haedke

Telefon: 0421/362-12114/-115

Fax: 0421/362-3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell