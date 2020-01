Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Lübeck Travemünde:Finnischer Autofahrer war zur Festnahme ausgeschrieben

Lübeck Travemünde (ots)

Gestern Abend führte die Bundespolizei eine stichprobenartige Kontrolle am Skandinavien Kai in Travemünde durch. Im Rahmen ihrer Kontrolltätigkeit ging ihnen ein finnischer Audi Q5 ins Netz. Das Auto war mit drei Insassen besetzt und kam geradewegs von der "Finnlady" gerollt. Die Insassen wiesen sich mit ihren finnischen Reisepässen gegenüber den Bundespolizisten aus. Eine Überprüfung des Beifahrers und des Mannes auf der Rückbank verlief negativ. Der Fahrer hatte allerdings nach Überprüfung seiner Personalien ein Problem, er war durch die Staatsanwaltschaft Hamburg zur Festnahme wegen Körperverletzung ausgeschrieben. Der Mann war 2018 durch das Amtsgericht Hamburg wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu 15,00EUR, ersatzweise 80 Tage Gefängnis verurteilt worden. Anscheinend hatte er dieses jedoch verdrängt oder ignoriert. Die drohende Haftstrafe konnte er nun durch Zahlung von 1.200EUR plus 78,50EUR Gerichtskosten abwenden. Gut für den Fahrer, dass sie zu dritt im Auto saßen. Das Geld wurde durch alle Beteiligten aufgebracht und nach Leistung der Geldstrafe plus Kosten, konnte das Trio seine Fahrt nach Paris fortsetzen

