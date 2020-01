Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Dieb stiehlt Tasche im abfahrbereiten Zug und wird gleich von der Bundespolizei geschnappt

Lübeck (ots)

Lübeck: Dreister Dieb,hatte Tasche noch bei sich und auch das Fahrrad war gestohlen. Gestern Abend 19.01.2020 gegen 22:00 Uhr, stahl ein 34 jähriger Syrer einem 18 jährigen deutschen Mann im abfahrbereiten RE 21435 nach Hamburg eine Addidas Sporttasche. Der bestohlene bemerkte diesen Diebstahl erst, nachdem der Zug abgefahren war. Von der eigentlichen Diebstahlshandlung hatte er jedoch nichts mitbekommen. Über Telefon alarmierte er die Bundespolizei am Bahnhof Lübeck. Vor Abfahrt des Zuges war ihm ein Mann am Bahnsteig 7 verdächtig vorgekommen. So konnte er den Bundespolizisten eine gute Personenbeschreibung geben. Bereits in der Wandelhalle lief der Tatverdächtige der Streife in die Arme. Er schob ein Damenrad, mit der Sporttasche auf dem Gepäckträger, durch die Halle. Zunächst gab der Mann an, die Tasche wäre seine, aber der Inhalt entsprach den Angaben Opfers. Jetzt musste er die Streife zur Wache begleiten. Eine fahndungsmäßige Überprüfung des 34 Jährigen ergab keine aktuelle Fahndung. Als die Beamten das Fahrrad überprüften, stellte sich heraus, dass er dieses vermutlich auch gestohlen hatte. Es war seiner Besitzerin in Neubrandenburg gestohlen worden. Zur Anzeige wegen des Diebstahls der Tasche, kam jetzt auch noch die Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls, einer besonders gesicherten Sache hinzu. Das Stehlgut wurde durch die Beamten sichergestellt und die Fahrradbesitzerin kann ihr Fahrrad bald wieder benutzen.

