Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Ladenieb auf frischer Tat gestellt

Kiel (ots)

Ein 18-jähriger Deutscher entwendet alkoholisches Getränk und flüchtet vor der Polizei. Nach kurzer Verfolgung kann er jedoch gestellt werden.

Am Montagabend, den 20.01.2020 gegen 18:30 Uhr, wurde eine Streife der Bundespolizei im Kieler Hauptbahnhof durch laute Schreie aus dem Bereich des Einkaufsmarktes aufmerksam. Als sie diesen nachgingen, erkannten sie den Sicherheitsdienst des Marktes und einen Mann der plötzlich die Treppen hinauflief. Mit den Worten des Ladendetektivs: "Haltet den Dieb", nahm der Fall dann Fahrt auf. Die Kollegen rannten dem Mann hinterher, der mittlerweile den Bahnhof schon durch den Ausgang Sophienblatt verlassen hatte. Nach kurzer, intensiver Verfolgung konnte der Mann dann durch die Bundespolizisten in der Ringstraße gestellt werden. Er wurde mit zur Dienststelle genommen. Bei der Durchsuchung kam dann auch das Diebesgut (1 Dose Cola Whiskey) zum Vorschein. Die durchgeführte Personenüberprüfung ergab dann, dass gegen ihn eine Fahndungsnotierung zur Ingewahrsamnahme vorlag. Der Mann war in den Vormittagsstunden aus einer psychiatrischen Klinik geflüchtet, wo er aufgrund seiner Erkrankung untergebracht ist.

Der junge Mann wurde im Anschluss durch einen Rettungswagen in die Einrichtung gebracht.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kiel

PK Sven Klöckner

Telefon: 0431/98071 - 119

Fax: 0431/98071 - 299

E-Mail: bpoli.kiel.c-oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kiel, übermittelt durch news aktuell