Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0099 --Einsatzfahrzeug der Polizei Bremen an Unfall beteiligt--

Bremen (ots)

-

Am Sonntagabend kam es in Bremen-Walle zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Einsatzfahrzeug der Polizei Bremen beteiligt war. Dabei wurden fünf Polizisten leicht verletzt, eine 49-jährige Frau musste stationär behandelt werden.

Gegen 19:05 Uhr fuhr der Transporter der Polizei auf dem Weg zu einem Einsatz mit eingeschaltetem Blaulicht auf die Kreuzung Hansestraße/ Utbremer Straße. Dabei stieß er mit einem von rechts kommenden VW-Touran zusammen. Bei dem Unfall verletzten sich fünf Polizisten leicht, eine 49-jährige Frau musste stationär behandelt werden. Die beiden anderen Insassen des VW-Touran blieben unverletzt. Die Polizei Bremen schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 25.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

