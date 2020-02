Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Mann randaliert nach Rosenmontagsumzug

Oppenau (ots)

Die Verantwortlichen des Polizeipostens Oppenau können auf einen weitestgehend friedlichen Rosenmontag zurückblicken. Während der rund zweieinhalbstündige Umzug ohne besonderen Vorkommnisse über die Bühne ging, hat ein 24-Jähriger im Nachgang des Umzugs erheblich über die Stränge geschlagen und trübte die ansonsten positive Bilanz. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mittzwanziger in einer Personengruppe unterwegs und soll gegen 18:30 Uhr zunächst den Scheibenwischer an einem Lastwagen abgerissen haben. Kurz darauf soll er sich auf die B 28 gestellt und so eine Polo-Fahrerin zum Anhalten genötigt haben. Im Verlauf des hierdurch resultierenden Streitgesprächs habe er mit dem abgebrochenen Scheibenwischer den Polo beschädigt. Ein Zeuge, der auf die Situation aufmerksam wurde, alarmierte die Polizei und wurde später von dem 24-Jährigen mit mehreren Faustschlägen niedergestreckt. Bei der vorläufigen Festnahme durch die hinzugerufenen Polizeikräfte, leistete der Delinquent massiven Widerstand. Während er von den Polizisten überwältigt und in Handschellen gelegt wurde, beleidigte der mit nahezu zwei Promille alkoholisierte Mann die eingesetzten Gesetzeshüter aufs Übelste. Die polizeilichen Maßnahmen wurden überdies von zwei 17 und 18 Jahre alten Begleitern des Randalierers erheblich gestört, sodass auch gegen sie Ermittlungen eingeleitet wurden. Der Abend endete für den 24-Jährigen in einer Arrestzelle. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Bereits im Vorfeld des Rosenmontagsumzugs ereignete sich im Aufstellungsbereich in der Lindenstraße ein Unfall, wobei ein 29 Jahre alter Mann leicht verletzt wurde. Ein Peugeot-Lenker wollte kurz nach 12:30 Uhr seinen Wagen aus dem abgesperrten Bereich fahren und streifte hierbei mit dem Außenspiegel den Arm des Fußgängers. Der mutmaßliche Unfallverursacher sei nach der Kollision weitergefahren, obwohl ihm der 29-Jährige signalisiert haben soll, dass er durch die Berührung leicht verletzt worden wäre. Die Beamten des Polizeipostens Oppenau haben ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell