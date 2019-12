Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Werkzeug und Arbeitsmaschinen aus Fahrzeug gestohlen

Reken (ots)

Werkzeug und Arbeitsmaschinen wurden einer Firma aus einem Fahrzeug auf der Frankenstraße in Reken gestohlen.Die unbekannten Täter drangen in der Zeit von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 07.00 Uhr, auf bislang unbekannte Weise in das Fahrzeug ein und entwendeten das Arbeitsmaterial. Die Polizei Borken (02861/9000) bittet um sachdienliche Hinweise.

