Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Jugendliche am Bahnhof attackiert

Borken (ots)

Eine Gruppe Jugendlicher bedrängte am vergangenen Samstagabend um 20 Uhr einen 16-Jährigen sowie einen 17-jährigen auf dem Borkener Bahnhofsgelände. Die beiden wollten nach Hause fahren und wurden aus der Gruppe heraus aufgefordert, ihre E-Zigaretten vorzuzeigen. Ein Jugendlicher nahm die E-Zigarette des 16-jährigen an sich und ergriff die Flucht. Nachdem er mit seinem Begleiter die Verfolgung aufgenommen hatte, wurden beide aus der Gruppe heraus angegriffen. Ein Beteiligter trat den 16-jährigen Schermbecker in den Rücken, der 17-Jährige aus Dorsten erhielt Schläge ins Gesicht. Eine nähere Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Die Polizei Borken (02861/9000) bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Penker



Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell