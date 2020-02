Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ablagerung von 100 Altreifen

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) Unbekannte Täter lagerten in Sarstedt an dem Wirtschaftsweg zwischen Helperder Straße und Am Teinkamp ca. 100 Altreifen ab. Die Reifen wurden am Freitag, 07.02.20, gegen 17.00 Uhr, aufgefunden.

Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Reifen machen können oder verdächtige Personen und mit Altreifen beladene Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell