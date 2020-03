Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200306.1 Kellinghusen: Einbrecher überrascht Hausbewohner im Schlaf

Kellinghusen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag hat ein Einbrecher ein Einfamilienhaus in Kellinghusen aufgesucht, während die Bewohner schliefen. Der Täter flüchtete, als die Geschädigten seine Anwesenheit bemerkten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 02.30 Uhr vernahmen die Anzeigenden, die sich im Schlafzimmer eines Hauses in der Straße Vor der Holzkate befanden, ein lautes Klirren und das Geräusch einer über Glas gehenden Person. Der Hausbewohner öffnete daraufhin die Schlafzimmertür und machte sich verbal bemerkbar. Daraufhin ergriff der ungebetene Gast die Flucht über die Terrassentür, die er zuvor eingeschlagen hatte. Mehr als eine Zigarettenschachtel erbeutete der Einbrecher nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Ob der Eindringling in Begleitung einer zweiten Person unterwegs war, ist unklar. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

