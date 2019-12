Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Unfall infolge Vorfahrtsmissachtung - ca. 25.000 Euro Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Montag, gegen 9:50 Uhr, kam es in der Weinheimer Straße/Ecke Saarbrücker Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro entstand. Ein 52-jähriger Renault-Fahrer war von der Saarbrücker Straße in die Weinheimer Straße abgebogen und hatte dabei einem 40-jährigen Audi-Fahrer die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden. Verletzt wurde aber glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell