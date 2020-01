Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei hochwertige Fahrräder aus Kellerraum gestohlen

53879 Euskirchen (ots)

Einen Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich verursachten Diebe über die Weihnachtstage. Nach Aussage des Geschädigten lagerte er zwei hochwertige Fahrräder in seinem Kellerraum an der Kapellenstraße. Kurz vor Weihnachten hatte er seine Räder noch im Keller gesehen. Am vergangenen Freitag stellte er jedoch den Diebstahl fest. Bei einem Rad handelt es sich um ein schwarzes/grünes Rennrad der Marke S-Works. Das zweite Rad ist ein schwarzes Bulls Mountainbike.

