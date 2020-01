Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

53881 Euskirchen (ots)

Am Samstag, 04.01.2020, gegen 20.50 Uhr, befuhr ein 32jähriger mit einem Pkw die L 210 aus Richtung Kuchenheim in Richtung Flamersheim. Im Kreisverkehr L210/K24 kam er wegen Alkoholeinfluss und überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Hierbei verletzte er sich leicht, am Pkw entstand Totalschaden. Einen Führerschein besitzt der Fahrer nicht. Den seiner Freundin gehörenden Pkw, hatte er ohne deren Wissen genommen.

