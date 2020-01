Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Feuerwerkskörper in Katzenhaus geworfen

53894 Mechernich (ots)

Unbekannte Täter warfen in der Zeit von Sonntag (16.30 Uhr) bis Montag (10 Uhr) einen Feuerwerkskörper (Kanonenschlag) in eine kleine Hütte in der Straße "Am Grundpütz", in der sich circa zwölf Katzen befanden.

Es entstand kein Sachschaden, jedoch sind kaum Katzen zu der Örtlichkeit zurückgekehrt. Die Katzen sind sogenannte "Streuner", die von einer Frau (50) regelmäßig an dieser eigens für die Katzen gebauten Hütte gefüttert und betreut.

Die Frau erstattete am gestrigen Donnerstag Strafanzeige gegen Unbekannt. Die Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell