Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bei Einbruchversuch gestört

53902 Bad Münstereifel (ots)

Am Samstag, 04.01.2020, gegen 18.15 Uhr, hörte der Besitzer Geräusche an seinem Haus in der Pfarrer-Becker-Str. in Kirspenich. Durch das Fenster sah er einen dunklen Schatten, der sich durch den Garten bewegte. Als er in den Garten ging flüchtete eine unbekannte Person. Diese hatte versucht eine Tür des Hauses aufzuhebeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 022517990 entgegen.

