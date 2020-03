Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben, Bahnhofstraße Freitag, den 13.03.2020, gegen 21.04 Uhr

Edenkoben (ots)

Gestürzter Radfahrer!

Ein 25-jähriger Radfahrer kam in der Bahnhofstraße in Edenkoben zu Sturz und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Ursächlich für den Sturz dürfte seine Alkoholisierung gewesen sein. Nach der ärztlichen Versorgung wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt! Der junge Mann trug zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm.

Rückfragen bitte an:

