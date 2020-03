Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Aus Unachtsamkeit auf geparktes Auto geprallt (27.03.2020)

Konstanz (ots)

Sachschaden von über 16.000 Euro ist die Folge eines Auffahrunfalls am Freitagmorgen gegen 07.00 Uhr in der Fürstenbergstraße. Ein 46-jähriger BMW-Fahrer war aufgrund von Unachtsamkeit auf einen am Fahrbahnrand abgestellten Hyundai geprallt. Durch den Aufprall wurde der Hyundai wiederum auf den vor ihm stehenden VW Golf geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

