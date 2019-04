Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall weitergefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall, der sich vermutlich am Samstag (30.03.2019) ereignet hat, ist an einem Verkehrsschild an der Pragstraße ein erheblicher Sachschaden entstanden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, stieß gegen 18.30 Uhr, möglicherweise mit einem Lastwagen, gegen das auf Höhe der Hallstraße aufgestellte Leitschild für den Neckarpark. Anschließend fuhr er wohl achtlos weiter. Der Vorfall wurde bei der Polizei erst am Montag (08.04.2019) bekannt. Die variable Anzeigentafel ist seit dem oben genannten Zeitpunkt nicht mehr funktionsfähig und die Instandsetzungskosten belaufen sich nach vorläufigen Schätzungen auf rund 20.000 Euro. Zeugenhinweise erbitten die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer +4971189903600.

